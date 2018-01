Mort de Dolores O’Riordan: les zones d’ombres de la chanteuse des Cranberries

Plusieurs mois après son hospitalisation, Dolores O'Riordan avait expliqué ne plus se souvenir de cet incident. En 2017, elle avait aussi évoqué sa dépression dans une interview accordée à Metro:

"Il y a deux extrémités au spectre: on peut devenir extrêmement déprimé et sombre et perdre tout intérêt pour les choses qu'on aime faire, comme on peut devenir super frénétique. J'ai été du côté sous-frénétique du spectre par intermittence pendant longtemps, mais en général on ne peut y rester que trois mois environ avant de toucher le fond et de tomber en dépression. Quand on est pris de frénésie, on ne dort pas et on devient très parano. Alors j'y fais face avec des médicaments".