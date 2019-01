Quelles célébrités auront 50 ans en 2019 ?

Concernant les artistes musicaux, on retrouve également quelques surprises. Qui l'eut cru que Jennifer Lopez allait sur ses 50 ans ? Celle qui a chanté le tube planétaire Jenny from the block en 2002 n'a presque pas changé depuis. Ce sera également le cinquantième anniversaire de Marilyn Manson, un homme qu'on ne saurait âger, ainsi que celui du rappeur et producteur Jay-Z, marié à Beyoncé, qui elle, est bien loin de fêter ses 50 ans. En France, nous fêterons également une nouvelle décennie pour Patrick Fiori, Bénabar et le DJ Bob Sinclar.

