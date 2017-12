Les 3 infos people: Lionel Messi, Emily Ratajkowski et JoeyStarr

Argentine: après la tête et les bras, la statue de Messi perd les pieds

Nouvel acte de vandalisme contre la statue de Lionel Messi à Buenos Aires: lundi, il ne restait plus que le socle de béton et les deux pieds, la statue ayant été sectionnée au niveau des chevilles, a constaté l'AFP.

La dégradation est survenue dans la nuit de dimanche à lundi et les vandales n'ont pas emporté la statue. Des photos diffusées dans la presse argentine la montrent gisant au sol sur le Paseo de las Glorias (Promenade des Gloires), où trônent des statues de figures du sport argentin. L'oeuvre devait être restaurée dès cette semaine par les ateliers de la Mairie de Buenos Aires.

EN VIDEO - Emily Ratajkowski affole la toile en lingerie sexy… et avec des spaghettis

Qui dit début décembre, dit calendrier de l'Avent. Le top model Emily Ratajkowski a mis du cœur à l’ouvrage pour celui de Love Magazine. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Emrata n’a pas été très sage… Son but? Donner son avis sur le "féminisme". Et pour exprimer son discours, le mannequin en a quelque peu oublié les bonnes manières...

On la découvre, dans une vidéo réalisée par Phil Poynter, en train de savourer des pâtes avec les doigts, tout en s’enduisant le corps de sauce bolognaise. Le tout dans des sous-vêtements séduisants signés Burberry. Un court métrage osé, pour lequel Emily Ratajkowski n’a pas hésité à se prêter au jeu. "J’aime les pâtes et être enduite d’huile d’olive plus que la vie elle-même" a-t-elle confié à Love Magazine.

"C'est une grosse tarlouze": une association saisit le CSA pour la phrase de JoeyStarr dans ONPC

Racontant à Laurent Ruquier sur le plateau de On n'est pas couché, samedi 2 décembre ses folles soirées avec les autres jurés de Nouvelle Star lorsqu'il participait au télé-crochet, JoeyStarr a lancé, au sujet d'André Manoukian qui préférait aller se coucher: "Oui, c'est une tarlouze".

Une phrase qui a fait bondir "L'amicale des jeunes du refuge". L'association LGBT a indiqué ce dimanche sur Twitter son intention de saisir le CSA.