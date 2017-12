Miss France: Laury Thilleman victime d'un "car-jacking" à Paris

Laury Thilleman a raconté sur son compte Instagram l'agression dont elle a été victime mercredi 13 décembre en sortant d'une conférence de presse, rapporte TF1. Elle se trouvait en voiture Boulevard de la Chapelle lorsqu'elle a entendu un bruit sur la vitre de son véhicule.

"Je conduis, et là, on commence à taper sur la vitre conducteur et à me retourner mon rétroviseur. Naturellement, j'ouvre ma fenêtre pour replacer mon rétroviseur", commence-t-elle à raconter, en admettant "ne pas comprendre ce qu’il se passe". C'est à ce moment qu'elle a aperçu deux hommes en train de taper sur la vitre arrière pour "détourner [son] attention".

Au même moment, un autre individu a rentré son bras dans sa voiture": "Vous comprendrez que c'est une méthode extrêmement bien rodée. Mon téléphone étant placé au niveau de la radio puisqu'il me sert de GPS, le gars s'empare de mon téléphone", détaille la jeune femme.