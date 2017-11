Mireille Mathieu: "Si seulement les hommes politiques pouvaient s'exprimer en chantant!"

"Je suis '100% Made in France'!": Mireille Mathieu, qui partage avec Brigitte Bardot le titre de Marianne officielle depuis 1978, se drape à nouveau des couleurs nationales sur l'album Made in France, à paraître vendredi, dans lequel elle reprend des classiques de la chanson française. "Je suis Française et fière de l'être! La France est un grand pays, très aimé à l'étranger. J'espère que tous les Français le savent! Avec ce disque, je veux rendre hommage à la France et la faire aimer toujours plus", confie la patriote assumée Mireille Mathieu.

Seule à partager avec Charles Aznavour le titre d'ambassadeur de la chanson française, la "Demoiselle d'Avignon" qui a fêté ses cinquante ans de carrière il y a deux ans, se dit toujours aussi heureuse de représenter son pays: "je suis très bleu-blanc-rouge! Je n'oublie jamais que je représente d'abord la France quand je chante à l'étranger!".

"La France a des atouts formidables depuis toujours: nos industries, nos fromages, notre haute couture, tous nos savoir-faire... On a tellement de choses extraordinaires! Je fais attention à mes achats: j'essaie le plus possible d'acheter Français et je privilégie les petits producteurs", assure Mireille Mathieu. La chanteuse dit d'ailleurs "regretter" l'embargo alimentaire russe imposé aux pays occidentaux et prolongé jusqu'à la fin 2018 par Vladimir Poutine. Et affirme même avoir fait part de ses regrets à l'entourage du président russe, l'un de ses grands fans.

Un Homme et une femme, la chanson-titre du film de Claude Lelouch, La Mer de Charles Trénet, Les Parapluies de Cherbourg et les plus grands succès d'Edith Piaf: Mireille Mathieu a réuni les plus grands succès français, piochant aussi dans son propre répertoire.