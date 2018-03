Michel Cymes blessé au ski: "Sans mon casque, je ne présentais plus jamais le Magazine de la Santé"

"J’ai fait bobo en tombant sur la glace en jouant au petit jeune à ski directement sur l’épaule ce qui a tout déboîté. Il y a eu une luxation acromio-claviculaire ce qui a arraché tous les ligaments en même temps donc je me suis fait opérer le lendemain", a expliqué en détail l’animateur à l’aide d’un schéma.

"Je ne vous le souhaite pas parce que ça fait mal", a poursuivi le médecin avant de préciser que cette chute aurait pu avoir des conséquences tragiques.

"En tombant, j'ai aussi la tête qui a cogné la glace et si je n'avais pas eu mon casque, je pense que je présenterais plus jamais le Magazine de la santé. Donc quand vous retour­ne­rez au ski, pensez à cette petite histoire et mettez un casque."