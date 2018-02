Melania Trump repousse (encore) la main de Donald Trump

Un tout petit détail qui veut dire beaucoup. Lundi, alors que Donald et Melania Trump s’apprêtaient à décoller pour l’Ohio, les caméras de télévision ont filmé le couple présidentiel en chemin vers leur avion.

Mais un moment furtif, filmé par la chaîne NBC, laisse penser que la situation est encore très tendue entre le président américain et son épouse. Melania ne supporte pas d’avoir été publiquement humiliée après les révélations du Wall Street Journal sur les liaisons du milliardaire avec Stormy Daniels, une actrice de charme qui aurait été payée 130.000 dollars pour garder le silence.

>> A LIRE AUSSI - Melania Trump, toujours fâchée avec son mari, s’affiche seule

Sur les images, on peut voir le président tenter d’attraper la main de sa femme, cachée sous le manteau jaune qu’elle porte sur les épaules. Mais il échoue et Melania se garde bien de lui faciliter la tâche et change même de côté.