Marion Maréchal-Le Pen prise à partie sur Twitter par la chanteuse Ellie Goulding

Généralement, les artistes n'apprécient guère d'être associés à des politiciens d'extrême-droite.

La chanteuse Ellie Goulding, notamment connue pour des titres tels que Love Me Like You Do et Still Falling for You ne déroge pas à la règle, et elle le fait savoir publiquement. La Britannique est furieuse après que Marion Maréchal-Le Pen, ancienne députée, a utilisé l'un de ses titres en marge d'un discours prononcé à la CPAC 2018 (Conférence d'action politique conservatrice) le 22 février dernier.

A la fin de sa prise de parole, la petite-fille de Jean-Marie Le Pen a diffusé un extrait de la chanson Burn. "Je n'ai pas donné ma permission à l'utilisation de cette chanson. N'utilisez plus ma musique la prochaine fois" s'est exprimée la chanteuse via Twitter.

Le message semble passé, donc. Enfin à moitié, puisque dans son tweet, Ellie Goulding, pensant mentionner la bonne personne, a en fait interpellé... Marine Le Pen, la tante de Marion Maréchal-Le Pen. Une erreur qui a été soulignée par bon nombre de ses followers.