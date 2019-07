Marcia Cross : son cancer de l'anus lié à celui de son mari

L'année dernière, l'actrice américaine annonçait qu'elle souffrait d'un cancer de l'anus. Désireuse de briser le tabou entourant cette maladie, dont la localisation est souvent source de honte pour les personnes atteintes, elle a choisi de rendre son combat public, et de faire des confidences sur comment elle avait pu la contracter. Il y a quelques jours, interrogée par la chaîne américaine CBS, elle a expliqué que sa maladie avait bien un rapport avec le cancer de la gorge dont est atteint son mari, l'agent de change Tom Mahoney, et que les deux problèmes de santé du couple auraient été causés par le papillomavirus humain (HPV). Ce virus sexuellement transmissible est responsable de 90% des cancers de l'anus, et se transmet par voie sexuelle ou orale.

Marcia Cross, âgée de 57 ans, est actuellement en rémission et veut alerter sur cette maladie méconnue, en incitant les gens à aller se faire vacciner. Le HPV provoque en effet chaque année plusieurs centaines de milliers de cancers dans le monde.