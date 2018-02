"Manipulatrice", "veuve noire": les fans de Johnny s’en prennent violemment à Laeticia Hallyday

Mais cet héritage divise bien plus qu’une famille. Parmi les fans du chanteur, ils sont nombreux à être déçus par ce testament et ont vite montré du doigt la veuve Hallyday. Selon eux, c'est elle qui aurait manipulé Johnny afin de récolter l'ensemble de son patrimoine lors de la rédaction d’un quatrième et dernier testament.

>> A LIRE AUSSI - Testament de Johnny Hallyday: "Laeti­cia était forcément au courant et elle n'a rien dit à Laura et David"

"Manipulatrice", "abjecte" ou encore "mante religieuse": sur les réseaux sociaux, des internautes semblent vouloir régler leurs comptes avec Laeticia Hallyday, déjà critiquée depuis la disparition du chanteur. D'autres montrent aussi leur soutien à Laura et David.