Les (très) coûteux implants capillaires du prince Harry

Toujours selon le JDD, le prince aurait pris cette décision après avoir vu les premières photos officielles auprès de sa fiancée. Meghan Markle aurait même fortement encouragé son futur mari à franchir le cap, selon Vanity Fair qui rapporte le tabloïd britannique The Daily Star.

"C'est un prince moderne et il souhaite rester jeune le plus longtemps possible", a expliqué une source anonyme au quotidien. La pose de ces implants ne devrait toutefois pas se faire avant la noce, prévue le 19 mai prochain.