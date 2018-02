Des nouvelles inquiétantes de Bernard Tapie, en pleine lutte contre le cancer

Invité sur le plateau de CNEWS dans le cadre de l'émission L'Heure des pros, le célèbre publicitaire Jacques Séguéla a donné des nouvelles peu rassurantes de son ami Bernard Tapie, malade d'un cancer de l'estomac depuis plusieurs mois.

Dans des propos repris par Pure People, Séguéla explique que l'ex-homme d'affaires et ancien propriétaire de l'Olympique de Marseille avait dû subir une lourde intervention chirurgicale en janvier dernier. "Je le trouve très amaigri, il perd 400 grammes par jour, il a presque perdu 20 kilos" complète-t-il.

Pire, malgré cette intervention, l'état de santé de Bernard Tapie semble empirer. "Il m'annonce qu'on lui a trouvé des débuts de métastases et qu'il est condamné à une chimio qui n'était pas prévue. L'opération s'est très bien passée, il est rentré chez lui mais là on l'a remis sous pompe à oxygène." Une situation plus que délicate, d'autant plus que son chirurgien estime peu probable qu'il supporte un tel traitement...

Ce constat pessimiste s'achève malgré tout sur une note positive de soutien à son ami: "Il faut être tous avec lui, ce n'est pas un match solitaire."

