Johnny Hallyday: beaucoup de monde sur les Champs Elysées pour le dernier adieu à leur idole

Les fans de Johnny Hallyday affluaient en masse samedi vers les Champs-Elysées et place de la Madeleine pour dire un dernier adieu à leur idole, un hommage exceptionnel pour celui qui a rythmé leur vie en musique et en chansons. De petits groupes emmitouflés ont déambulé très tôt sur les Champs-Elysées, que le cortège funéraire doit descendre, vers midi. Ils sont arrivés dans la nuit pour trouver une bonne place sur les trottoirs de même que place de la Madeleine où la foule grossissait d'heure en heure avant la cérémonie religieuse prévue à 13H00. Certains d'entre eux ont dormi sur place.

"On veut rendre hommage à Johnny. C'est toute ma vie, je l'écoute matin, midi et soir", dit Claude Broos, un plombier belge de 55 ans, venu à Paris avec un groupe d'amis en voiture de Jodoigne dans le Brabant. Non loin, toujours sur "la plus belle avenue du monde", Johnny et Laetitia Bernard, 36 et 34 ans, sont arrivés du Pas-de-Calais avec leur fille de 11 ans, Aline. Ils n'ont pas dormi de la nuit. "C'était important de lui rendre un dernier hommage avec tout ce qu'il nous a apporté. De la joie, du bonheur. C'était un homme formidable", témoigne Johnny qui a vu son idole 4 fois en concert, et dont le père était lui-même un admirateur.