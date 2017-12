Les confidences de Michel Sardou, "meurtri" par les critiques

Après une longue carrière musicale, Michel Sardou a décidé de sortir en novembre son dernier album, Le Choix du fou, et de faire une tournée d'adieux. Interrogé longuement par Le Figaro, l'interprète des Lacs du Connemara est revenu sur sa réputation d'homme "méchant".

"Ça m'a meurtri parce que c'était exagéré et injuste", dit-il. "J'étais jeune, je me suis endurci. À l'époque, je ne comprenais pas. J'ai pris une carapace en me disant: 'Après tout, je m'en fous.' Mais j'ai toujours rempli les salles. Si j'avais été l'homme qu'on a dit, les salles auraient été vides, n'est-ce pas?".

Selon lui, "seuls ceux qui ne sont jamais venus m'écouter pensent que je suis sinistre": "Si je ne souris pas sur les photos, c'est que je n'aime pas ça. Je ne suis pas mannequin! Mais il n'y a pas de sérieux dans ce que je fais. Un spectacle, c'est passer une bonne soirée, oublier ses emmerdes quotidiennes pendant deux heures. Il n'y a aucune raison de faire la gueule sur scène."



>> A LIRE AUSSI - Voici pourquoi Michel Sardou boude toujours sur les pochettes de ses disques