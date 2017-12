Les 3 infos people: Rihanna, Lewis Hamilton et Frank Michael

Ils venaient de passer les fêtes de Noël ensemble. Ce mardi 26 décembre, Tavon Kaiseen Alleyne, cousin de la chanteuse Rihanna, est mort à La Barbade à l'âge de 21 ans, comme l'a fait savoir la star sur son compte Instagram, accompagnant son message de plusieurs photos les montrant tous les deux.

"Rip cousin, a écrit Rihanna sur les réseaux sociaux à ses 59 millions d'abonnés. Je ne peux pas croire qu'hier soir encore, tu me tenais dans tes bras! Je n'aurais jamais imaginé que ce serait la dernière fois que je sentirais la chaleur de ton corps. Je t'aimerai toujours".

EN IMAGES - Lewis Hamilton se moque de son neveu et s'excuse sur Twitter



Lors d'une courte vidéo, supprimée depuis, où il est accompagné de son très jeune neveu vêtu d'une robe bleue et équipé d'une baguette magique, le pilote va se fendre de cette réplique qui va faire scandale: "Je suis très triste, maintenant. Regardez mon neveu. Pourquoi portes-tu une robe de princesse? C’est ce que tu as eu pour Noël? Les garçons ne portent pas de robe de princesse!"

Très vite, le petit film est devenu viral et de nombreux internautes se sont indignés de ces propos, à tel point que dès le lendemain, Lewis Hamilton s'est fendu d'un tweet d'excuse sur son compte officiel.

"Hier, je jouais avec mon neveu et j’ai réalisé que mes propos étaient inappropriés, donc je les ai effacés. Je n’avais pas l’intention de faire du mal ni de blesser quiconque. J’aime que mon neveu se sente libre de s’exprimer."

Victimes d'une arnaque, des fans de Frank Michael achètent des places pour un concert qui n'existe pas

Mauvaise surprise de fin d'année pour quelques fans de Frank Michael. Ils ont été plusieurs dizaines à se procurer des billets pour un concert du chanteur annoncé pour le 14 janvier à la Davo Pévèle Arena d'Orchies (Nord). Comme le révèle France Bleu, il s'agit visiblement d'une escroquerie: la salle n'avait pas programmé le spectacle.

"Non, ce concert n'existe pas. Il n'a jamais été prévu ni programmé". Interviewé par le média, le directeur général de la société qui s'occupe de la salle Jean-François Dewez assure qu'il s'agit d'un spectacle factice. Et d'encourager à la plus grande vigilance avant d'acheter des billets sur les services en ligne:

"Les plateformes qui vendent des billets de concert, n'ont pas pour mission de vérifier au préalable si la personne qui donne l'ordre de vendre ces places est à même de le faire ou pas", a-t-il indiqué.