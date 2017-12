Les 3 infos people: Miss France, Nagui et Kev Adams

Miss France 2018: "J'ai envie de dire aux petites filles que tout est possible"

Quelques jours après avoir été couronnée Miss France 2018, la jeune femme de 22 ans a fait un retour triomphal ce jeudi à Boulogne-Sur-Mer, dans le Nord-Pas-De-Calais, dont elle est originaire. Et a été accueillie comme une véritable reine (de beauté).

Maëva Coucke, qui devra incarner tout au long de son règne "le charme et l'élégance à la française", espère inspirer les plus jeunes à poursuivre leurs rêves et à être ambitieuses.

"J'ai envie de dire aux petites filles que tout est possible", a expliqué la jeune femme. "Je viens d'un tout petit village de Boulogne-Sur-Mer et j'ai toujours cru en mes rêves. J'ai commencé en 2013, j'ai pas toujours eu l'écharpe de Miss mais j'ai continué, j'ai persévéré, et mon rêve s'est réalisé".