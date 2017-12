Les 3 infos people: Meghan Markle, Matt Damon et Phil Collins

L'astuce de Phil Collins pour égayer votre passage à 2018

Le soir du nouvel an, à chacun sa technique en matière de décompte de minuit. Si certains se fient à l'horloge de la cuisine en criant à tue-tête "Dix! Neuf! Huit!", d'autres préfèrent scruter leur smartphone et hurler "Bonne année" à la cantonade lorsque s'affiche le 00:00 tant attendu.

D'autres, encore, se calquent sur le compte à rebours de l'émission qui passe en fond à la télévision.

Mais Phil Collins a une meilleure alternative, qui fait fureur sur les réseaux sociaux.

"Si vous lancez In The Air Tonight de Phil Collins le 31 décembre à 23:56 et 40 secondes, minuit sonnera pile au moment du drum break. Commencez bien votre nouvelle année", peut-on lire dans un tweet.