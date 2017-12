Les 3 infos people: Mathilde Seigner, Shy'm et Bono

Vers 3h ce vendredi matin, une voiture a foncé dans une barrière installée devant le lycée Henri IV, dans le 5e arrondissement de Paris. A son volant, l'actrice Mathilde Seigner, passablement ivre. Comme le relatent France Bleu et LCI, la quinquagénaire n'a fait aucun blessé ni causé de dégât matériel, mais elle a été interpellée pour conduite en état d'ivresse. Selon Closer, qui affirme qu'elle a été légèrement blessée au nez, ce sont les riverains qui ont prévenu la police.

Elle était toujours en garde à vue ce vendredi matin, après une nuit en cellule de dégrisement et un passage à l'hôpital. "Elle était vraiment très alcoolisée, il a été décidé de différer la mesure de garde à vue", a indiqué à Closer une source médicale.

Shy'm et les salles de concert, une histoire mouvementée. Après une chute mémorable en novembre 2015 et l'annulation d'une série de shows en juin dernier, la chanteuse annonce de nouvelles annulations ce vendredi sur Twitter. Dans une longue série de tweets, la chanteuse s'adresse à ses fans, les "Shimi Soldiers", pour leur faire part de sa déception... et en donne honnêtement les raisons:

"Les cinq dates annulées correspondent aux cinq salles dans lesquelles il n'y a pas eu assez de tickets vendus afin de les maintenir", explique la chanteuse de 32 ans.

Désamour politique. Bono, le leader du groupe de rock irlandais U2, avait pris la défense d'Aung San Suu Kyi lorsqu'elle était assignée à résidence par la junte birmane. Il appelle désormais à sa démission en raison de la crise liée aux Rohingyas dans les colonnes du dernier numéro de Rolling Stone.

Le chanteur de 57 ans s'est dit "écoeuré" par les images des Rohingyas, une minorité musulmane persécutée en Birmanie et dont plus de 655.000 membres ont fui vers le Bangladesh depuis fin août. L'armée birmane mène une opération militaire décrite par l'ONU comme une "épuration ethnique" dans l'État Rakhine (ouest), poussant à l'exode les membres de la plus grande population apatride du monde. La dirigeante birmane, quant à elle, est accusée de passivité.

"Je me suis réellement senti malade, parce que je n'arrive pas à croire tout ce que les faits révèlent. Mais il y a un nettoyage ethnique (...) C'est vraiment en train de se produire et elle doit démissionner parce qu'elle sait que c'est en train de se produire."