Les 3 infos people: Mathieu Kassovitz, Enora Malagré et France Gall

Un peu d'animosité pour terminer l'année. Un syndicat de police a adressé un courrier à Gérard Collomb afin de lui demander de porter plainte contre Mathieu Kassovitz. Cette lettre, relayée par un journaliste de LCI ce mercredi, fait suite à l'insulte proférée par l'acteur-réalisateur à l'encontre de la Police nationale il y a quelques jours.

Tout commence samedi dernier, lorsque le compte officiel de la Police nationale de Loire-Atlantique détaille une intervention sur les réseaux sociaux. Le message fait état de 24 policiers mobilisés, qui ont découverts 7 grammes de résine de cannabis dans la chambre d'un patient de l'hôpital Saint-Jacques, à Rezé. Un ratio qui n'a pas manqué d'amuser le cinéaste de 50 ans.

"À 37 ans, c'est jeune, mais je dois avancer." Atteinte d'endométriose, Enora Malagré, ancienne chroniqueuse dans Touche pas à mon poste, a confié jeudi à Paris Match qu'elle allait se faire retirer l'utérus.



En France, une femme sur dix est atteinte de cette même maladie gynécologique, qui est due à une migration du tissu utérin (l'endomètre) vers d'autres organes. Elle se manifeste notamment par des règles très douloureuse, et des problèmes d'infertilité. En moyenne, il faut attendre sept ans pour que l'endométriose soit diagnostiquée.



Pour Enora Malagré, la maladie était "trop avancée". "Je ne peux donc pas avoir d'enfants", a expliqué l'animatrice dans son interview, avant d'ajouter: "Quand je suis en crise, je peux être HS [hors-service] pendant quarante-huit heures. Alors j'ai pris la décision de me faire retirer l'utérus."



La chanteuse France Gall, 70 ans, a été hospitalisée pour une infection sévère, a annoncé ce mercredi soir sa chargée de communication Geneviève Salama.

"Dans un souci de toute transparence et pour mettre fin à cette déferlante, France Gall tient à informer ses amis, son public et les médias qu'elle a en effet été hospitalisée pour raison d'infection sévère et qu'elle est actuellement soignée", dit Geneviève Salama dans un communiqué.

"Cette annonce est dans le seul but que soit respectée sa vie à la mesure de sa discrétion et de sa pudeur", précise la chargée de communication dans le texte publié à la suite d'une information reprise par plusieurs médias.