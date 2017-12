Les 3 infos people: Laura Smet, Stromae et Meghan Markle

Laura Smet absente de C à vous pour rester au côté de son père, Johnny Hallyday

L'actrice a annulé sa venue dans l'émission de France 5, au côté de sa mère Nathalie Baye, pour être avec Johnny Hallyday, son père.

"Aujourd'hui, Laura, elle préférait être tranquille", a expliqué Pierre Lescure, chroniqueur de l'émission, évoquant la santé de Johnny Hallyday. "Elle préférait être tranquille, a acquiescé Nathalie Baye, et je crois qu’elle préférait surtout être auprès de son papa". "Et son papa, il a la rage qu'on lui connaît", a ajouté Pierre Lescure. "Oui, il est d'un courage absolument incroyable, et voilà", a conclu l'actrice.