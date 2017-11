Les 3 infos people: Kev Adams, Lily-Rose Depp et le prince Albert

Kev Adams se confie sur sa rencontre avec Iris Mittenaere

Interrogé sur sa supposée relation avec Miss Univers 2016, l'humoriste français a accepté de répondre à demi-mots à la question. "Les gens veulent toujours savoir qui sort avec qui et pourquoi", a confié le jeune humoriste avant de poursuivre: "C'est récent pour moi, je blague sur beaucoup de choses, mais quand ça ne me concerne pas uniquement et que ça la concerne aussi, je ne veux pas dire n'importe quoi". A la question "Comment un homme normal fait-il pour rencontrer Miss Univers?", la star du box-office français a réplique, amusé: "Vous avait déjà été sur la Lune? Eh bien, c'est quasiment la même chose."