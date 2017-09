Les 3 infos people: Julie Gayet, Fergie, Patrick Chêne

Dans les coulisses du retour sur scène de Julie Gayet après 20 ans d'absence

La boule au ventre est là. Mais le plaisir de ressentir le frisson de la scène aussi. Après plus de 20 ans d'absence, Julie Gayet remonte sur les planches. L'actrice française est à l'affiche de The Rabbit Hole, une pièce de l'auteur américain David Lindsay-Abaire, qui se joue depuis le 13 septembre au Théâtre des Célestins à Lyon, avant un passage à Paris puis une tournée dans toute la France. A l'occasion de son grand retour au théâtre, la comédienne s'est confiée à BFMTV.

"C'est très impressionnant, reconnaît Julie Gayet à l'idée de jouer devant un public dans un théâtre aussi grand. C’est une des raisons pour lesquelles on repousse l’échéance de retourner au théâtre. C’est un saut dans le vide, mais c’est très bon!" Dans The Rabbit Hole, qui a valu à son auteur le Prix Pullitzer en 2007, l'actrice française incarne une mère de famille qui essaye de se reconstruire après la mort de son enfant. C'est avec cette pièce bouleversante, où espoir et humour se mêlent également, que Julie Gayet a choisi de faire son retour dans la lumière.

Fergie et Josh Duhamel se séparent après 8 ans de mariage

Leur idylle a commencé en 2004. Après 13 ans de vie commune et 8 ans de mariage, la chanteuse Fergie et l'acteur Josh Duhamel ont annoncé leur séparation. C'est par le biais d'une déclaration au magazine américain People que les deux stars, parents d'un petit Axl de 4 ans, ont partagé la nouvelle:

"Avec un amour et un respect absolu, nous avons décidé de nous séparer plus tôt cette année. Pour donner à notre famille les meilleures chances d'adaptation, nous souhaitions garder l'information pour nous avant de la partager avec le public. Nous sommes et serons toujours unis dans notre soutien l'un de l'autre et de notre famille."

Patrick Chêne, guéri d'un cancer, rend hommage au personnel soignant de l'hôpital public

Patrick Chêne a traversé "un désert". Cette figure du PAF des années 1990, spécialiste sportif et ancien présentateur du 13 heures de France 2, révèle avoir été victime d'un cancer en début d'année. Visiblement guéri, comme il semble l'indiquer, il évoque son combat contre la maladie et sa reconnaissance envers les équipes soignantes dans une tribune publiée par Le Figaro ce vendredi.

"Pudique, j'ai préféré vivre cette épreuve dans l'intimité", indique le journaliste de 61 ans, avant d'expliquer sa démarche: "Je ne pouvais rester totalement silencieux non plus." Il souhaite "informer les lecteurs de cette maladie qui a bouleversé (sa) vie" mais également de "partager l'expérience d'un malade dans le système français", qu'il résume par une injonction: "Cessons de nous plaindre!"