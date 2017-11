Les 3 infos people: Johnny Hallyday, Valérie Trierweiler et Charlie Hebdo

Cigarette, Chanel... Valérie Trierweiler répond avec humour aux couacs de la ministre de la Santé

Depuis quelques jours, les déclarations de la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, suscitent l'émoi. Après ses propos sur le tabac, ceux sur le remboursement des frais d'optique ont fait jaser mardi. "On n'est pas là pour offrir des montures Chanel à tout le monde ou des verres antireflet qui filtrent la lumière bleu", a-t-elle déclaré devant l'association des journalistes de l'information sociale. Valérie Trierweiler, journaliste de profession et utilisatrice de Twitter aguerrie, a choisi de répondre avec humour à ces polémiques. Ce mercredi 22 novembre, l'ex-Première dame de France a posté sur le réseau social une photo d'elle avec des lunettes Chanel et en train de fumer. "Mes nouvelles lunettes Chanel, ma clope , mon cinéma...", s'est-elle contentée d'écrire.