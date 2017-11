Les 3 infos people: Johnny Hallyday, Malcolm Young et Miss Martinique

Malcolm Young, co-fondateur d'AC/DC, est mort

Malcolm Young, guitariste et co-fondateur du groupe AC/DC, est mort ce samedi à l'âge de 64 ans. Le rockeur s'est éteint "paisiblement avec sa famille à ses côtés", indique un communiqué relayé par le site australien 9news. "Reconnu pour ses prouesses musicales, Malcolm était un auteur-compositeur, un guitariste, un interprète, un producteur et un visionnaire qui en a inspiré beaucoup", ajoute le communiqué. "Dès le début, il savait ce qu'il souhait accomplir et, avec son petit frère, a conquis la scène mondiale en donnant le meilleur de lui-même à chaque concert"