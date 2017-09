Les 3 infos people: Johnny Hallyday, Harrison Ford et Christian Bale

Pourquoi Johnny Hallyday n'a finalement pas pu prêter sa villa à Saint-Barth aux sinistrés d'Irma

L'ouragan Irma n'aura épargné personne à Saint-Barthélémy. Pas même les lieux de villégiatures où la jet-set se donnait rendez-vous sur cette île du nord des Antilles. Car le cyclone de catégorie 5 a tout dévasté, aussi bien les hôtels, restaurants ou villas de stars. Si bien que contrairement à ce qui avait été annoncé par des proches de Laeticia et Johnny Hallyday, le couple n'a pas pu prêter sa villa aux sinistrés d'Irma.

Si le rockeur, qui n'était pas présent à Saint-Barth lors du passage d'Irma, n'a pas pu mettre à disposition sa maison "pour héberger ceux qui ont tout perdu", c'est tout simplement parce que cela lui était impossible. Interrogé par BFMTV, Raphaël Saal, artisan, explique que la priorité aujourd'hui est de mettre la villa de Johnny Hallyday "en sécurité" avant de justifier qu'elle ne soit pas prêtée aux sinistrés: "Elle n'est pas prêtée parce qu'elle n'est pas habitable du tout, du tout, témoigne-t-il. Avec l'effet du cyclone, les toitures sont arrachées, il y a pas mal de boulot dedans, il n'y a pas d'eau, pas d'électricité."

Quand Harrison Ford fait la circulation dans les rues de New York

La patience d'Harrison Ford a visiblement des limites. La star américaine de 75 ans a été aperçue ce dimanche 10 septembre dans les rues de New York dans une position plutôt insolite. Comme en témoigne une vidéo amateur mise en ligne par le site TMZ, l'acteur américain s'est retrouvé à faire la circulation pour sortir son véhicule d'un embouteillage.

Plutôt agacé et avec fermeté, l'emblématique interprète d'Indiana Jones et Han Solo, bientôt à l'affiche de Blade Runner 2049, est sorti de sa voiture pour indiquer à des véhicule le chemin à emprunter pour sortir de cet embouteillage en plein cœur de Manhattan.

Christian Bale (encore) méconnaissable pour les besoins de son prochain film

Une de plus, une de moins... Christian Bale, acteur abonné aux spectaculaires transformations physiques, vient de récidiver pour les besoins d'un futur rôle. Présent au Festival international du film de Toronto (TIFF) ce lundi pour le première de son film Hostiles, l'acteur britannique a présenté une silhouette et un visage bien plus arrondis sur le tapis rouge.

Selon Variety, Christian Bale s'est imposé cette prise de poids pour le biopic de Dick Cheney, dont il tiendra le rôle principal. L'acteur interprétera l'ancien vice-président américain, chargé des politiques étrangères lorsque les États-Unis partaient en guerre contre l'Irak et l'Afghanistan, au lendemain des attentats du 11 septembre. Amy Adams et Steve Carell figureront également au casting du film, qui sera réalisé par Adam McKay.

Interrogé au sujet de sa transformation physique par le média américain, l'acteur de 43 ans ne s'est pas étendu sur les moyens déployés pour opérer cette prise de poids: "J'ai juste mangé beaucoup de tartes", a-t-il déclaré avec le sourire. Une attitude un rien blasée, sans doute due au fait que l'acteur a déjà modifié son apparence à de nombreuses reprises pour le septième art.