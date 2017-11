Les 3 infos people: Johnny Hallyday, Gérard Depardieu et Bertrand Cantat

Gérard Depardieu: "Je n'ai jamais dit que je n'aimais pas la France"

Sur RTL, dans l'émission Laissez-vous tenter ce jeudi 30 novembre, Gérard Depardieu qui vient de sortir son autobiographie Monstre a tenu à mettre les choses au clair sur son rapport à la France.

Rappelant dans son livre qu'il "aime toujours la France", l'enfant de Châteauroux explique: "Je n’ai jamais dit que je n’aimais pas la France. La France est un peu perdue et se perd un peu car je voyage pas mal, et je vois souvent qu'à 8 heure du soir c’est vide." Et de pointer du doigt "ce nouveau monde de rumeur, de bruit, de média, d’Internet" dont il a "horreur" et qu'il accuse de manipuler ses déclarations "avec des mots sortis de leur contexte".