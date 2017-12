Les 3 infos people: Johnny Hallyday, Antoine Griezmann, Yurizan Beltran

Au lendemain de l'inhumation le 11 décembre de Johnny Hallyday à Saint-Barthélémy, le responsable d'un magasin spécialisé dans les objets relatifs au rockeur français récemment décédé a reçu un étonnant appel téléphonique, raconte le JDD. Au bout du fil, un photographe lui proposait un objet macabre: "la photo de Johnny dans son cercueil". Si ce cliché existe bel et bien, il a sans doute été pris par une "personne présente lors de l'embaumement du corps", suppose le responsable du magasin.

Bad buzz dimanche soir pour Antoine Grizemann. Le footballeur français a publié sur les réseaux sociaux une photo de lui habillé en joueur de NBA et maquillé en homme noir. Une pratique nommée "blackface" outre-Atlantique et considérée comme raciste, car faisant référence aux personnes blanches qui se noircissaient ainsi la peau pour se moquer des Noirs lors de spectacles. Après avoir fait état d'un "hommage", le joueur s'est excusé et a supprimé les publications en question.

Le milieu américain de la pornographie à nouveau endeuillé. Après le décès par suicide il y a deux semaines de l'actrice August Ames, l'actrice Yurizan Beltran a été retrouvée morte le 14 décembre dans son appartement de Los Angeles par le propriétaire des lieux. Elle aurait succombé à une overdose.