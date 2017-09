Les 3 infos people: Francis Huster, George Clooney, Les Insus

Vif échange entre Francis Huster et Yann Moix sur le plateau de ONPC

Tout avait pourtant bien commencé. "J'adore les deux personnes qui sont en face de moi, Christine Angot et Yann Moix", avait lancé en préambule Francis Huster, venu présenter sur le plateau de On n'est pas couché, vendredi soir, son livre N'abandonnez jamais ne renoncez à rien. Poursuivant: "Parce que je trouve qu'ils ont un talent fou, parce qu'ils ont du cœur et du courage". "Vous ne me simplifiez pas la tâche, là Francis", a commenté Yann Moix, qui s'apprêtait à critiquer le livre.

"On ne peut pas ne pas aimer Francis Huster", a-t-il commencé, avant de commenter: "C'est un livre chaotique, qui part dans tous les sens". "Non, il ne part pas dans tous les sens. (...) C'est votre avis mais ce n'est pas le mien", a objecté l'acteur.

George Clooney: "Je ne voulais pas donner à mes enfants des prénoms ridicules"

Est-ce une référence à Kim Kardashian, à Beyoncé, et à la cohorte de people qui affublent leur progéniture de prénoms importables? George Clooney, qui se livre dans Paris Match en kiosque cette semaine, explique: "Je ne voulais pas leur donner un de ces ridicules prénoms hollywoodiens qui ne veulent rien dire. Ils auront déjà bien assez de mal à supporter le poids de leur célébrité".

L'acteur s'y dévoile en véritable papa gâteau, de ses jumeaux, Ella et Alexander, nés le 6 juin dernier. Les deux bébés Clooney portent en effet des prénoms tout à fait classique, au regard des petits North et Saint West, de Sir et Rumi Carter, les enfants de Jay Z et Beyoncé, ou de Knox, Pax, Shiloh et Maddox Jolie Pitt.

Pourquoi Les Insus ont dit non à Mélenchon, Macron et Le Pen

C'est l'un des titres les plus emblématiques de leur discographie, époque Téléphone. Les Insus, interviewé ce dimanche dans le JDD sont revenus sur leur répertoire et ont évoqué Un autre monde. Le morceau sorti en 1984 a traversé les époques. Et c'est, de l'aveu de Louis Bertignac la plus politique de leurs chansons.

"De l'extrême gauche au FN, tous ont demandé à l'utiliser pour leur meeting! Macron, Mélenchon, même Le Pen, tous rêvent d'un autre monde! Mais on n'a jamais donné notre autorisation. Ça enlèverait tout à la chanson", explique ainsi Louis Bertignac. "A nos débuts, dans les années 1970, la droite ne laissait aucune place aux jeunes, note Jean-Louis Aubert. On jouait aux fêtes du PSU [ndlr: Parti socialiste unifié], on répétait au club Léo-Lagrange de Levallois-Perret, bastion communiste. Que reste-t-il de tout ça?".