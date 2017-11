Les 3 infos people: Brigitte Macron, Thierry Ardisson, Elizabeth II

Sacré "tycoon des télécoms et magnats des médias", Xavier Niel (Iliad), mais aussi Zinédine Zidane, l'entraîneur du Real Madrid, et Brigitte Macron, l'épouse du président français, sont considérés comme les trois premiers Français les plus influents dans le monde, selon Vanity Fair à paraître le 29 novembre.



Une réponse on ne peut plus claire. Vivement critiqué pour son interview de Squeezie diffusée la semaine passée, Thierry Ardisson a réagi ce dimanche dans Les Terriens du dimanche sur C8. C'est avec un doigt d'honneur que l'animateur a répondu à ses détracteurs.



Ils célèbrent ce lundi 20 novembre leurs noces de platine. Pour fêter l'événement, la reine Elizabeth et le prince Philip dévoilent trois nouveaux clichés officiels. Le couple marié depuis 70 ans a posé devant l'objectif du photographe de mode Matt Holyoak. Leur précédent cliché officiel avait été pris par la grande photographe américaine Annie Leibovitz. C'était à l'occasion des 90 ans de la reine, en 2016.