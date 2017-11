Les 3 infos people: Bernard Tapie, Carla Bruni et Yann Moix

Emu, Bernard Tapie se confie pour la première fois sur sa maladie

Bernard Tapie est soigné depuis quelques mois pour un "cancer de l'estomac avec extension sur le bas de l’œsophage". Après avoir fait sa première apparition publique fin octobre, l'homme d'affaires, ancien ministre et ancien président de l'Olympique de Marseille a accordé sa première interview à Laurent Delahousse sur France 2. Il se confie sur sa maladie: "Quand on a 70 ans et plus, il faut accep­ter qu’à un moment donné on va aller vers l’épreuve ultime qu’est la mort [...] Pour moi, ce n’est pas une catas­trophe, j’ai vécu d’une manière incroyable, formi­dable, chanceuse." Il confie tout de même qu'il n'a "pas envie de partir".