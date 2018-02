Léonard Trierweiler arrêté et placé en garde à vue après un nouveau contrôle positif aux stupéfiants

Leonard Trierweiler a déjà eu affaire à la police pour une affaire de drogues. En juin 2017, alors qu'il roulait en scooter à Paris, il avait été contrôlé positif à la cocaïne. Lorsque Valérie Trierweiler habitait à l'Elysée, Leonard Trierweiler avait aussi été arrêté après avoir acheté du cannabis et tenté d'échapper à la police.

Ces démêlés de Leonard Trierweiler avec la justice ne sont pas sans rappeler les récentes déclarations de Louis Sarkozy, fils de Cécilia Attias et de Nicolas Sarkozy, sur la dépénalisation des drogues: "Quand tu prends la voiture intoxiqué par un verre de whisky ou un joint, tu mets en danger la liberté des autres. Mais si tu es seul chez toi et que tu prends de la cocaïne ou de la méthamphétamine tu ne fais de mal à personne. C’est un peu plus controversé de le dire, mais c’est ce que je pense".