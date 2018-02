A l'église de la Madeleine à Paris, David et sa sœur Laura se seraient d'ailleurs tenus loin de Laeticia et se seraient rendus ensuite séparemment à Saint-Barthélémy pour les funérailles. Entre la belle-mère et les enfants du chanteur, les relations étaient tendues depuis longtemps: "Les proches du fils reprochent à Laeti­cia de n'avoir rien fait pour les rappro­cher", indique Le Parisien.

Les témoignages de la famille sont édifiants: "Quand David et ses enfants allaient à Marnes-la-Coquette, elle ne leur propo­sait même pas de rester manger avec ses invi­tés", a expliqué une proche, avant qu'une autre ne renchérisse: "La veille de la mort de son père, David n'a pas pu le voir".