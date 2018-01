Le père d'Amy Winehouse pense que sa fille s'est réincarnée en oiseau

"Esprit es-tu là?" Dans une interview accordée au Sun, Mitch, le père d'Amy Winehouse, affirme que le fantôme de la chanteuse morte en 2011 d'une overdose d'alcool lui rend souvent visite. "Son esprit vient et s’as­seoit au pied de mon lit", explique l'homme.

Il ajoute: "Elle reste là. On dirait vraiment elle et elle me regarde avec son beau visage. Je lui demande si elle va bien parce que je deviens nerveux quand elle est là. C’est cependant réconfortant de savoir qu’elle présente autour de moi".