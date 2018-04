EN VIDEO - Le manager de Johnny Hallyday Sébastien Farran en garde à vue après une plainte de JoeyStarr

Le manager et producteur Sébastien Farran, ancien manager de Johnny Hallyday, a été placé en garde à vue ce mardi à Paris dans le cadre d'une information judiciaire ouverte à la suite d'une plainte déposée par JoeyStarr. Le chanteur, dont il a également été le manager, aurait déposé plainte pour abus de confiance, faux en écriture et vol, selon BFMTV. Sébastien Farran et Joey Starr ont été très proches pendant 25 ans.

Ce placement en garde à vue n'a aucun lien avec l'affaire de l'héritage de Johnny Hallyday.