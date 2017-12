Le jour où le Vatican a voulu excommunier Johnny Hallyday

"Je l'ai montré à Eddie en lui disant, soit on le donne à un petit chanteur et la chanson restera dans un circuit parallèle [...] ; soit on la propose au chanteur le plus écouté, le plus représentatif de sa génération, Johnny Hallyday et il se passera forcément quelque chose. Johnny à tout de suite compris l'importance de ce texte.", raconte le journaliste dans le livre Johnny Story, de François Jouffa.