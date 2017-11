EN VIDEO - Le handicap que Thomas Sotto a dû cacher aux médias

Comme l'explique le journaliste, dès qu'il parle de son handicap, il voit "l'affolement" dans les yeux de ses interlocuteurs. "On est le bizarre", explique-t-il, avant d'ajouter: "Je ne suis pas dans un fauteuil roulant. Je peux pratiquement tout refaire. Je peux pas lever les mains en l'air. J'ai retrouvé une vie comme avant".

Selon lui, "le handicap, c'est rien. C'est la vie". Il se souviendra toujours de sa rééducation dans les centres de la Châtaigneraie en Île-de-France et de Granville, en Normandie: "Quand on est en peignoir et qu’on va tous faire notre rééducation en piscine, il n’y a plus de 'handicapé' ou 'pas handicapé', il y a des êtres humains. Et tous les masques tombent à ce moment-là".