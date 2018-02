Le généreux cadeau de Johnny à Laeticia Hallyday avant sa mort

Benjamin Locoge retrace également ce dernier week-end où le chanteur refuse de voir sa famille, hormis "les proches de Laeticia": "Ce week-end–là, il ne veut plus voir personne. Seuls les proches de Laeti­cia sont admis. Se sachant trop diminué et refusant les adieux, Johnny refuse même de voir ses enfants David et Laura, à qui Laeticia doit barrer l'accès à sa chambre", confirme le journaliste.

Depuis deux semaines, le clan des enfants du chanteur, Laura Smet et David Hallyday, et celui de Laeticia Hallyday se livrent une guerre sans merci. Laura Smet et David Hallyday ont annoncé qu'ils contesteront en justice le testament de leur père, qui lègue son patrimoine à sa veuve. Laura Smet espère aussi obtenir un droit de regard sur l'album posthume de Johnny Hallyday qui doit sortir cette année.