Lassée des critiques, Laeticia Hallyday fait une mise au point discrète sur les réseaux sociaux

Gérer l’absence de son mari est encore pire que ce qu’elle aurait pu imaginer. Depuis plus d’un mois maintenant, Laeticia Hallyday tente de se relever et d’organiser sa nouvelle vie avec ses deux filles Jade et Joy.

Pour tenter de se reconstruire, la veuve de Johnny a décidé de laisser derrière elle la France métropolitaine, en vendant la maison de Marnes-la-Coquette, mais aussi Saint-Barth où Johnny repose pour l’éternité. Laeticia a rejoint depuis quelques jours Los Angeles, la cité des anges dont elle ne conserve que des souvenirs de bonheur partagé en famille.

>> A LIRE AUSSI - Mort de Johnny Hallyday: une proche de Laeticia raconte son combat