Laeticia Hallyday serait brouillée avec son père André Boudou depuis deux ans

Depuis le début de l'affaire du testament de Johnny Hallyday, les proches de Laura Smet et de David Hallyday se mobilisent dans les médias pour donner leur version des faits. Le clan de Laeticia est resté plus discret, malgré des interventions remarquées de son amie Hélène Darroze et du parrain de Jade, Jean Reno.

A présent, des proches de Laeticia se confient et dressent le portrait d'une femme d'affaires et d'influence seule contre tous. Dans son dernier numéro, Gala évoque les brouilles qui opposeraient la veuve du chanteur à son père, André Boudou. "De femme sous influence, elle est deve­nue femme d'influence, suppor­tant mal la contra­dic­tion, avec un grand besoin de maîtrise", relate ainsi un proche dans les colonnes de la revue. "Donc avec son père, évidem­ment, il y a des fric­tions et des brouilles". Selon Gala, toujours, ils auraient été aperçus ensemble pour la dernière fois en 2014.

Toujours présent aux côtés de sa fille, André Boudou n'est pas en odeur de sainteté dans la famille de Johnny Hallyday. Certains proches du chanteur lui ont reproché d'avoir ruiné son image et de s'être octroyé un droit de regard sur ses affaires. Comme Le Parisien l'avait révélé, des tensions existent entre lui et David Hallyday: "le jour de l'enter­re­ment, plusieurs témoins ont entendu André Boudou, le père de Laeti­cia qui avait été écarté il y a trois ans, mena­cer David sur la succes­sion".