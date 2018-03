Laeticia Hallyday: révélations sur les SMS envoyés par Laura Smet et David Hallyday

Depuis mi-février, ce n'est plus un mystère: rien ne va plus entre Laeticia Hallyday et les deux enfants de Johnny, David Hallyday et Laura Smet. Ces derniers contestent en justice l'héritage de leur père, qui cède son patrimoine à son épouse. Laura Smet et David Hallyday n'ont pas toujours été proches. C'est la maladie de leur père qui les a rapprochés. Il en a été de même avec Laeticia. Comme le révèle Closer, les relations entre Laura Smet et Laeticia Hallyday étaient très cordiales il y a encore un an.

Un échange de SMS en janvier 2017 en dit long: "On vient transmettre des énergies positives", écrit Laura Smet. Laeticia Hallyday lui répond, parlant du cancer du poumon du chanteur: "C'est l'essentiel, ma chérie, c'est cette énergie et cette force qu'il faut lui transmettre". Laura Smet ajoute: "Merci à toi d'être si présente à ses côtés [...] Je sais que tu es aussi fatiguée. J'espère que tu prends soin de toi également."

Un an plus tard, les deux femmes ne s'adressent plus la parole, selon le magazine. Laura Smet a fait savoir via ses avocats qu'elle avait découvert "avec stupéfaction et douleur le testament de son père Johnny Hallyday".