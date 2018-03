Laeticia Hallyday: révélations sur les SMS et les mails que lui envoyait Nathalie Baye

Dans un communiqué adressé au Figaro, Nathalie Baye est sortie de son silence et a dénoncé le comportement de Laeticia Hallyday et de sa famille dans l'affaire du testament de Johnny Hallyday. "Johnny aimait ses enfants, les aînés David et Laura ainsi que Jade et Joy. Malheureusement, les aînés étaient les bêtes noires de leur belle-mère", a-t-elle affirmé.

Le Point révèle ce samedi 10 mars que Nathalie Baye a longtemps communiqué avec Laeticia Hallyday et qu'elles se soutenaient mutuellement: "Elles ont beaucoup échangé, notamment lorsque Laura Smet connaît une passe difficile sur le plan personnel, il y a six ans", peut-on lire. "Les deux femmes communiquent régulièrement, avec chaleur, pour trouver le meilleur moyen d'aider Laura".

Selon Le Point, "c'est Laeticia que Nathalie Baye contacte lorsqu'il faut combler le découvert bancaire de Laura, ou quand il s'agit de virer Carl, le garde-chiourme que le clan a imposé à Laura pour éviter que ses frasques ne dégénèrent". Depuis l'entente cordiale semble avoir volé en éclats.