Laeticia Hallyday quitte définitivement la France et s’installe à Los Angeles

C’est donc sous le soleil californien que Laeticia et ses filles vont tâcher de se reconstruire. Loin de la France et mêlée aux nombreuses stars hollywoodiennes, la petite famille peut quasiment vivre dans l’anonymat. Mais ce n’est pas l’unique raison pour laquelle Laeticia apprécie la ville où elle a vécu des moments de bonheur. C’est aussi là, dans la cité des anges réputée pour ses longues routes bordées de palmiers, qu’elle a débuté sa carrière de mannequin. Laeticia s’y sent comme chez elle, tout comme Jade et Joy qui vont bientôt pouvoir retrouver leurs amies et leur école.

Il faut dire que les deux jeunes filles ont vécu ces dernières semaines ce qui s'apparente à un calvaire sur les bancs de leur école de Saint-Barthélémy. Très souvent, elles rentraient les yeux rougis d’avoir trop pleuré. Elles auraient été la cible de nombreuses moqueries et regards insistants des autres élèves. Laeticia a donc préféré les retirer de l’établissement pour les protéger de la méchanceté des autres enfants.

Loin de Saint Barth, Laeticia va s’éloigner de la tombe et du souvenir de son mari – une idée qui la déchire selon Gala – mais cela l’aidera peut-être à ne plus "voir Johnny partout" et lui permettra d’aller de l’avant pour ses filles, et pour elle-même.