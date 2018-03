Laeticia Hallyday: pourquoi elle ne reviendra pas dans l'immédiat en France

"Laeti­cia a dû rentrer obligatoirement aux États-Unis le 15 janvier. Et si on calcule un peu, si on regarde la loi améri­caine, elle ne pourra pas quit­ter les États-Unis avant le 15 juin. Ce qui signi­fie que c'est une bataille à distance. Comment ils vont se voir? Est-ce que c'est Laura, David, qui vont aller voir Laeti­cia? Laeti­cia ne peut pas bouger de Cali­for­nie jusqu'au mois de juin… Il y a ce disque qui doit sortir… Je pense qu'on est sur un très, très long feuille­ton", promet le journaliste.

Ce n'est pas tout: "Le 15 juin prochain, date avant laquelle Laeticia ne peut pas s'absenter du territoire américain sans perdre son statut de résidente, elle ne s'envolera donc pas pour la France mais pour Saint-Barthélémy", révèle Closer ce vendredi 2 mars. Laeticia Hallyday et ses filles Jade et Joy ne devraient pas rentrer en France de si tôt "afin d'éviter une possible tempête médiatique".

Elles "passeront leurs vacances d'été sur cette île qu'elles chérissent tant et où elles pourront rendre visite à leur "homme'."