Johnny Hallyday: la délicate question de son héritage

Un mois après la disparition de Johnny Hallyday, le 6 décembre 2017, la question de l'héritage revient sur le tapis. Dans un long article, VSD décrypte les revenus de l'artiste et sa "succession complexe". En décembre, l’album de reprises On a tous quelque chose de Johnny s'est écoulé à plus de 300 000 exemplaires vendus, tout comme les compilations et albums qui se sont arrachés après sa mort.

Comme l'indique le magazine, Johnny était principalement interprète. Il n'a coécrit qu'une centaine de titres. Le chanteur touchait donc pour chaque album vendu 6,5 % du prix hors taxes. Bien que ses derniers disques se vendaient bien (entre 350.000 et 450.000 exemplaires), ce n'était pas sa principale source de revenus. "C’est la scène qui assurait le train de vie de Johnny", explique la publication. En 2016, le chanteur a ainsi gagné 16 millions d’euros de revenus grâce à la tournée "Rester vivant Tour".