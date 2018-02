La voiture de Johnny n'a pas trouvé preneur aux enchères

Après le succès de la vente aux enchères organisée dans l’Eure où des objets à l’effigie de Johnny se sont vendus comme des petits pains, on pouvait s’attendre à ce qu’il en soit de même pour la vente exceptionnelle qui s’est tenue mercredi 7 février aux Invalides, à Paris. Plusieurs biens ayant appartenu au rockeur étaient proposés, dont une magnifique voiture de luxe rouge flamboyant.

L’Iso Grifo A3-C, un bolide italien acheté par Johnny Hallyday en novembre 1965, n’a été produite qu’en dix exemplaires et affiche moins de 27.000 kilomètres au compteur. La voiture de sport, revendue par la star un an plus tard, était estimée à 3 millions d’euros, soit nettement au-dessus de la cote du marché en raison de son illustre premier propriétaire.

Proposée à la vente par la maison de ventes Sotheby’s, la grosse cylindrée n’a finalement pas trouvé preneur. La dernière enchère n’est montée qu’à 1,975 million d’euros. Une somme importante mais bien en deçà du prix souhaité par les propriétaires, qui avaient fixé un prix de réserve gardé secret. La voiture reste pour l’instant au nom des propriétaires et eux seuls pourront décider de la revendre au prix qu’il souhaite, indique l’AFP.