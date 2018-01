La vie secrète de France Gall à Ngor au Sénégal

C'était son havre de paix. A Ngor, au Sénégal, France Gall avait trouvé de quoi s'apaiser après la mort de Michel Berger et de leur fille Pauline. La chanteuse découvre le Sénégal en 1969. Elle n'a de cesse de s'y rendre par la suite. Lors d'un voyage pour l'association Action Ecole dans les années 1980, elle y rencontre Babacar, un bébé d'un mois qu’elle prend sous son aile.

En 1990, la chanteuse décide de prendre du recul. Elle fait construire sur l'île de Ngor une maison et ouvre un restaurant sur la plage et une école. Elle y vivait six mois par an. "J'ai ma vie à Paris où je crée quelque chose et au Sénégal, où je crée autre chose", avait-elle déclaré sur RTL en 2014, avant d'ajouter:

"C'est une autre planète et ça vous remet bien les choses en place car c'est très dur. Je vis dans un village. Je n'ai jamais compris pourquoi j'étais attirée par ce pays. (...) Lorsque je me rends sur mon île, il y a une espèce de purification extraordinaire. On arrive dans un endroit où il n'y a pas l'électricité, on est avec la nature, les oiseaux, pas de route et pas de voitures".