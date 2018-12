La veuve de Michel Delpech furieuse contre Laurent Delahousse

Elle reproche au présentateur du 20 heures de France 2 d’avoir interviewé des personnes que "Michel a connu il y a plus de 40 ans et des gens que je connais pas", regrettant au passage les propos de Ségolène Royal, coupés au montage. "Ils ont fait venir Ségolène Royal qui est une amie et qui aimait beaucoup Michel témoigner pendant deux heures. Non seulement, ils ne l'ont pas gardée au montage mais ils n'ont pas eu la délicatesse de la prévenir. Ils ont aussi menti sur la séparation de Michel et de sa première épouse. C'était un tissu de mensonges complètement abject qui m'a rendu malade, ça m'a anéantie", a-t-elle déclaré.

Dans sa lettre ouverte, elle poursuit en exprimant sa colère, "ils mentent (ndlr : Laurent Delahousse et sa production) quand ils disent qu'ils ont reçu qu'un SMS : ils en ont reçu une série tous plus sévères les uns que les autres. Je n'ai jamais eu Laurent Delahousse en direct. Je le regrette et si je le croise un jour je ne me gênerais pas pour lui dire ce que je pense de son émission : voyeuriste et insupportable. On ne devrait pas faire des émissions comme celle-là sans l'aval de la famille."

Contacté par "Closer", Erwan L’Eléouet, rédacteur en chef de l’émission n’a pas souhaité réagir aux accusations de Geveniève Delpech.