La star de Broadway Ruthie Ann Miles perd sa fille de 4 ans, percutée sous ses yeux par une voiture

Célèbre pour son rôle dans la comédie musicale de Broadway Le Roi et moi et récompensée aux Tony Awards en 2015, Ruthie Ann Miles est en deuil. Sa fillette de 4 ans est morte percutée par une voiture sous ses yeux, rapporte le New York Post.

La scène s'est déroulée lundi 5 mars à Brooklyn, à New York. La mère et la fille sortaient d'une église, accompagnées d'une amie et de son fils d'un an, lorsqu'une voiture hors de contrôle a percuté les deux enfants, qui sont morts sur le coup. Enceinte de sept mois, la comédienne a quant à elle été transférée dans un hôpital dans un état critique. Celui-ci serait désormais stable.