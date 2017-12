La question du jour - Disparition de Johnny Hallyday, allez vous suivre l'hommage populaire ce samedi?

On en sait plus sur le "au revoir" de la France à l'une de ses plus grandes stars contemporaines. Le cortège funéraire pour l'hommage à Johnny Hallyday partira samedi à midi de la place de l'Etoile pour descendre l'avenue des Champs-Elysées en direction de l'église de la Madeleine, dans le centre de Paris, a annoncé jeudi le manager du chanteur.

Le convoi sera suivi "d'une équipe de motards et bikers", soit "500 à 700" deux roues, a indiqué Sébastien Farran au cours d'une conférence de presse commune avec le préfet de police de Paris Michel Delpuech, détaillant les conditions de cet "hommage populaire" annoncé par l'Elysée pour le chanteur décédé dans la nuit de mardi à mercredi.

A l'extérieur de l'église de la Madeleine, où une cérémonie religieuse se déroulera au cours de laquelle le président Emmanuel Macron prendra brièvement la parole, de grands écrans seront installés pour le public. L'épouse du chef de l'État, Brigitte Macron est allée se recueillir mercredi au domicile des Hallyday à Marnes-la-Coquette. Le chef de l'État et son épouse ont prévu de se rendre aux obsèques



