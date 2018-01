La note très salée des voyages en avion de Melania Trump

Le montant donne le tournis. Le Wall Street Journal a dévoilé le montant des frais de transport de Melania Trump avant qu’elle ne s’établisse avec son mari à la Maison Blanche.

Entre janvier et avril 2017, les allers-retours de la First Lady entre Washington, New-York et la Floride ont coûté plus de 675.000 dollars (plus de 543.000 euros), affirme le quotidien américain qui s'est procuré des documents militaires.